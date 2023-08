El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que los libros de texto gratuitos se van a entregar en tiempo y forma para el ciclo escolar 2023-2024 y dijo que el juicio de amparo que pide frenar su impresión y distribución no va a impedir que lleguen a los niños.

El amparo tramitado por Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), un grupo conservador, ha tenido un nuevo anuncio pues el día 31 de julio, la jueza encargada de atender el asunto dio 24 horas para acatar la orden de frenar la producción.

Durante su conferencia mañanera de este 1 de agosto, AMLO dijo que no hay ningún impedimento para seguir trabajando en su elaboración y que hay tiempo para presentar los planes de estudio para su revisión como lo piden las autoridades.

“No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que esta iniciando... no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay... se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudios... no hay ningún problema...”

AMLO