En Berlín, Alemania, el dirigente panista Jorge Romero se reunió con el partido de derecha Unión Demócrata Cristiana (CDU) para hablar sobre la “situación política de México”.

“Seguimos estrechando la amistad entre PAN y la CDU. Nos reunimos con la secretaria general Friederike Hoppermann y Christian Kremer, secretario internacional de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania”. Jorge Romero, dirigente del PAN

Jorge Romero confirmó el encuentro con el partido de centro-derecha, asegurando que ambos movimientos fortalecieron sus vínculos y discutieron la visión del PAN sobre la situación de el país.

En la gira de trabajo por Europa participan líderes clave del PAN, como Santiago Taboada y Mariana Gómez del Campo, con el fin de establecer alianzas estratégicas internacionales de cara a las elecciones 2027.

Jorge Romero se reúne con un partido de derecha en Berlín (Especial)

PAN afianza cooperación con Unión Demócrata Cristiana en Alemania

En sus redes sociales, el panista Jorge Romero defendió su reunión con dirigentes de la Unión Demócrata Cristiana en Alemania, asegurando que intercambiaron experiencias para enfrentar los desafíos en México.

“Estos encuentros nos permiten compartir experiencias y fortalecer la cooperación para construir un PAN más cercano a la ciudadanía y mejor preparado para los desafíos de México”. Jorge Romero, dirigente del PAN

Durante el encuentro, discutieron mecanismos de cooperación, intercambio de experiencias y estrategias para, según señaló, acercar a los partidos a la ciudadanía.

Los encuentros entre el PAN y la Unión Demócrata Cristiana ocurren en medio de la gira encabezada por Jorge Romero que busca fortalecer vínculos y abordar desafíos políticos de la derecha.

Un día antes, el panista había visitado Bruselas, Bélgica, donde aseguró ante el Parlamento Europeo una presunta asociación entre el gobierno y el crimen organizado, además de riesgos sobre autoritarismo.

Jorge Romero se reúne con un partido de derecha en Berlín (Especial)

¿Qué es la Unión Demócrata Cristiana, partido de derecha de Alemania?

La Unión Demócrata Cristiana, mejor conocida solo como “CDU”, es uno de los principales partidos políticos de Alemania y se considera como de centro-derecha.

Con raíces demócratas, cristianas y conservadoras, este partido ha mostrado inclinación por la democracia representativa, economía social de mercado e integración europea.

Sin embargo, es de precisar que la Unión Demócrata Cristiana no forma parte de la extrema derecha en Alemania, pues ese puesto le corresponde a Alternativa para Alemania (AfD).