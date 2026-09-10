El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, realizó una gira de trabajo por Bruselas, Bélgica, donde sostuvo reuniones con dirigentes, legisladores y representantes de fuerzas políticas del Parlamento Europeo para exponer la situación política que, de acuerdo con el partido, enfrenta México.

El presidente nacional del PAN, estuvo acompañado por la secretaria general del PAN, Michel González Márquez; el secretario de Acción Política, Santiago Taboada; la secretaria de Asuntos Internacionales, Mariana Gómez del Campo, y el secretario de Elecciones, Luis Olmedo.

Durante su visita, la delegación panista sostuvo encuentros con liderazgos europeos, entre ellos Manfred Weber y David McAllister, así como con representantes del Partido Popular Europeo y de organismos de cooperación entre Europa y América Latina.

México merece más y vamos a tocar todas las puertas para lograrlo. Estamos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, para que se conozca lo que está pasando en nuestro país y fortalecer la cooperación con quienes comparten nuestra defensa de la democracia y la libertad. Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN

PAN denuncia censura y debilitamiento de contrapesos

Durante los encuentros, la delegación del PAN expuso su preocupación por lo que calificó como intentos de silenciar voces críticas, debilitar contrapesos y establecer criterios oficiales sobre lo que puede considerarse verdadero o falso en los medios de comunicación.

La democracia se defiende con instituciones fuertes y libertades garantizadas. No vamos a guardar silencio frente a los intentos de callar a quienes pensamos distinto. Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero abordó lo que calificó como penetración del crimen organizado en el actual gobierno y reiteró su señalamiento de que Morena se ha convertido en un “narco partido”, en referencia a casos de integrantes y gobiernos del oficialismo que, según el PAN, han sido señalados por presuntos vínculos o complicidades con organizaciones criminales.

Estos señalamientos forman parte de la postura expresada por el PAN durante la gira y no constituyen por sí mismos una determinación judicial sobre responsabilidades.

Jorge Romero apuesta por una alternativa de centroderecha

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero también sostuvo reuniones con partidos de centroderecha que, de acuerdo con el PAN, han avanzado electoralmente y derrotado a fuerzas de izquierda en distintos países de Latinoamérica.

El presidente nacional del PAN, afirmó que en diferentes partes del mundo existe una ciudadanía que busca alternativas democráticas de centroderecha frente a gobiernos populistas de izquierda que, desde su perspectiva, no han resuelto problemas como la inseguridad, la falta de oportunidades y el deterioro económico.

La gente quiere gobiernos que resuelvan. Las familias quieren seguridad, oportunidades, buenos servicios, instituciones fuertes y libertad. Cada vez más ciudadanos se están dando cuenta de que los discursos populistas no alcanzan cuando los problemas de todos los días siguen sin resolverse. Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero manifestó su convicción de que México será el próximo país en avanzar hacia una alternativa democrática de centroderecha, frente a lo que consideró un desgaste de los gobiernos populistas de izquierda.

El presidente nacional del PAN señaló que la agenda internacional del PAN también busca intercambiar experiencias y construir propuestas orientadas a mejorar las condiciones de las familias mexicanas.