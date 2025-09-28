Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, hizo una fuerte acusación a Morena y señaló que el sistema de salud federal atraviesa una crisis histórica, asegurando que el partido le ha fallado a millones de familias mexicanas.

“La promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca fue una gran mentira. Lo que hoy tenemos son hospitales colapsados, pacientes esperando meses por una cita, madres y padres desesperados por conseguir medicamentos, quirófanos cerrados por falta de especialistas y clínicas inundadas o sin luz. Ese es el verdadero rostro del sistema de salud del gobierno federal” Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN

Jorge Romero señala falla del sistema de salud

El dirigente panista hizo una señalización sobre los principales problemas que afectan el sistema de salud en el país:

Citas médicas saturadas y canceladas

Desabasto de medicamentos e insumos, obligando a los pacientes a comprar tratamientos por su cuenta

Infraestructura y servicios deficientes, con filtraciones, techos colapsados y pacientes atendidos en el suelo

Asimismo, señaló que la desaparición del Seguro Popular y la baja inversión en salud han dejado a 44 millones de personas sin acceso a servicios médicos.

“El sistema de salud en este gobierno es un fracaso. Entre 2018 y 2024, aumentó considerablemente, la cifra de personas sin acceso a servicios médicos asciende a 44 millones. Las familias mexicanas hoy están abandonadas, porque Morena decidió desaparecer el Seguro Popular —que brindaba atención de calidad a millones de personas— para destinar el dinero a ocurrencias no a las verdaderas necesidades de las familias” Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN

PAN reafirma su compromiso con las familias mexicanas

El líder del PAN subrayó que los gobiernos estatales de su partido son los mejores evaluados en cobertura médica y reiteró que Acción Nacional seguirá proponiendo soluciones desde el Congreso y sus administraciones estatales y municipales, con el fin de garantizar una salud digna para los y las mexicanas.