Jorge Romero Herrera, presidente del Partido Acción Nacional participó este jueves 2 de octubre en la tercera edición del Foro América Libre, evento que promueve las ideas democráticas y liberales en todo el continente.

Cientos de académicos, políticos y activistas se reunieron en un hotel de Ciudad de México para dialogar sobre los mejores mecanismos para combatir a la alianza autoritaria de izquierdas del Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y los regímenes autoritarios asociados a ellos.

Jorge Romero Herrera inauguró el Foro América Libre en CDMX. (Cortesía)

Romero Herrera estuvo a cargo de la inauguración junto con Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN y presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América.

En su discurso, el líder nacional de Acción Nacional señaló la importancia de alertar al mundo que el país se está precipitando hacia el autoritarismo, pero existen miles de mexicanos valientes que lucharán para que esto no ocurra.

Hoy lo queremos gritar en estos foros. Que en el resto del planeta conozcan la otra versión de los que está pasando en México. Más allá de sonrisitas en una conferencia de prensa mañanera, nos están conduciendo al autoritarismo Jorge Romero Herrera

El mundo debe conocer el talante autoritario de Claudia Sheinbaum: Jorge Romero

Siguiendo con esta idea, Jorge Romero Herrera señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum goza de una popularidad y admiración injustificada y que impide al mundo conocer su talante autoritario.

El líder panista indicó que hay quienes desde el extranjero ven a Sheinbaum como una Angela Merkel, lo que desató risas entre los asistentes mexicanos; incluso, se escuchó que alguien gritó: “ya quisiera”.

Pero Sheinbaum sólo está consolidando un régimen autoritario que arrancó el sexenio pasado con una serie de reformas que impedirá al pueblo de México sacar al partido oficial por la vía democrática.

Si se hace un recuento de lo que ha pasado en los últimos siete años, indicó, sólo se puede concluir que México vive el desmantelamiento del sistema democrático, y la Reforma Judicial es el ejemplo más reciente.