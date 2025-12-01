Jorge Romero, líder del PAN, destapa a Kenia López Rabadán como candidata a la presidencia en elecciones de 2020.

Durante la FIL de Guadalajara, Jorge Romero aseguró que la presidenta de la Cámara de Diputados podría buscar la presidencia, así como otros personajes del PAN.

Jorge Romero asegura que Kenia López Rabadán será candidata a la presidencia

Falta 5 años para que inicien las campañas presidenciales, pero Jorge Romero ya destapó a Kenia López Rabadán como candidata del PAN.

“¿Tiene fichas el partido Acción Nacional para el 2030? Claro, para empezar nuestras tres matrices, nuestro gobernados, nuestros coordinadores parlamentarios, la hoy presidenta del congreso, tenemos muchísimos", dijo Jorge Romero.

🔹Jorge Romero destapa a Kenia López como presidenciable del PAN



El líder del PAN incluyó a la presidenta de la Cámara de Diputados en los perfiles rumbo a 2030, así como a gobernadoras y coordinadores parlamentarios de su partido.



Jorge Romero aclaró que existen diversos miembros del PAN que buscarían la candidatura a la presidencia de la república, pero entre los más destacados está Kenia López Badán.

Así como los gobernadores panistas como:

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Hasta el momento, Kenia López Rabadán no se ha manifestado por su ‘destape’ a la candidatura a la presidencia.

No es la primera vez que se destapan las intenciones de Kenia López Rabadán por buscar la candidatura del PAN a la presidencia de la república en 2030.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. (@KeniaLopezRabadan1)

¿Kenia López Rabadán se ‘destapó’ como candidata a la presidencia en 2030?

En septiembre de 2025, Kenia López Rabadán destacó su trayectoria política y aseguró que ella era capaz de llegar a la presidencia, pero no se refería a la presidencia de la República.

“He recorrido casi todas las rutas que un legislador tiene que recorrer para llegar a la Presidencia de la República”, dijo Kenia López Rabadán.

Las palabras de Kenia López se entendieron como su prematuro destape para ser candidata a la presidencia.

Pero, la diputada aclaró que se refería a la presidencia de la Cámara de Diputados, pues ‘aún no era tiempo’ para hablar de las elecciones del 2030.