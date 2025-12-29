Jesús Alberto Caballero se quedará en prisión preventiva por delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El excolaborador de Genaro García Luna fue detenido el 26 de diciembre en Cuernavaca durante un operativo realizado por la Fiscalía General de la República.

Jesús Alberto Caballero enfrenta prisión preventiva

La Fiscalía General de Justicia informó que Jesús Alberto Caballero permanecerá en prisión preventiva oficiosa, tras ser señalado de simular contratos de servicios para extraer recursos del estado.

Se le acusa de participar en el desvío de más de 5 millones de pesos del del sistema penitenciario federal.

Jesús Alberto Caballero permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez.

Investigaciones señalan que Jesús Alberto Caballero presuntamente participó entre 2013 y 2015 en la elaboración de contratos simulados para desviar recursos de centros penitenciarios, a empresas controladas por Genaro García Luna.

El exfuncionario fue imputado en su primera audiencia por la comisión de los delitos de:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

delincuencia organizada

peculado

Jesús Alberto Caballero no es el único excolaborador detenido de Genaro García Luna

La Fiscalía General de Justicia ha detenido a dos excolaboradores de Genaro García Luna en diciembre:

Jesús Alberto Caballero

María Vanesa Pedraza

María ‘N’ fue detenida el 17 de diciembre en la CDMX; la acusada fue asesora del exsecretario de Seguridad Pública.

La detenida es acusada de lavado de dinero y desvío de fondos públicos, según la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

María ‘N’ habría operado como apoderada legal de la empresa Nunvac y esta habría operado para lavado de dinero y otros actos ilícitos.

El pasado 19 de diciembre se le dictó prisión preventiva y está recluida en el Centro Federal de Readaptación Social en Coatlán del Río, Morelos.