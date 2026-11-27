Javier Ruiz dio a conocer mediante sus redes sociales que su hermano, Óscar Francisco Mendoza Ruiz, murió; se encontraba desaparecido desde el 24 de noviembre en CDMX.

El productor mexicano dio a conocer la noticia mediante un mensaje en el que también se despide de su hermano, deseando haber tenido más tiempo juntos.

No dio a conocer detalles sobre el momento en el que fue localizado, así como tampoco se ha confirmado por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Javier Ruiz confirma muerte de su hermano Óscar Francisco Mendoza Ruiz

Durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre, Javier Ruiz confirmó la muerte de su hermano, un día después de haber compartido la ficha de búsqueda de Óscar Francisco Mendoza Ruiz.

Javier Ruiz confirma la muerte de su hermano Óscar Francisco Mendoza Ruiz (Captura de pantalla)

En su mensaje, en el que acompaña una foto con su hermano, Javier Ruiz le dice a Óscar Francisco Mendoza Ruiz lo mucho que disfrutó compartir la vida con él.

Javier Ruiz recordó que no sólo se rió con su hermano, también aprendió a ser mejor gracias a las enseñanzas de Óscar Francisco Mendoza Ruiz y las travesuras que compartieron.

Javier Ruiz agradeció a su vez a quienes compartieron la ficha de Óscar Francisco Mendoza Ruiz, así como a quienes lo han apoyado en estos momentos difíciles.

Muerte de Óscar Francisco Mendoza Ruiz: lo que se sabe

El 25 de noviembre, Javier Ruiz compartió la ficha de búsqueda de su hermano, Óscar Francisco Mendoza Ruiz, visto por última vez el 24 de noviembre en la colonia Alianza Popular Revolucionaria de Coyoacán.

Sin embargo, no se ha señalado si fue encontrado muerto o las condiciones en las que Óscar Francisco Mendoza Ruiz habría sido localizado, así como tampoco el lugar.

La ficha de búsqueda se emitió por parte de la Comisión de Búsqueda de la CDMX y del Estado de México, sin que hasta el momento hayan sido desactivadas por ninguna de las dependencias.