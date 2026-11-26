El productor y director Javier Ruiz, solicitó ayuda para poder localizar a su hermano, Oscar Mendoza, quien fue reportado como desaparecido el 24 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Oscar Mendoza de 32 años fue visto por última vez en la alcaldía Coyoacán, en la colonia Alianza Popular Revolucionaria.

Productor Javier Ruiz solicita ayuda para localizar a su hermano tras desaparecer en Coyoacán

A través de sus redes sociales, Javier Ruiz solicitó la ayuda de sus seguidores para localizar a su hermano, desaparecido desde el 24 de noviembre en la alcaldía Coyoacán, en CDMX.

La ficha de búsqueda, compartida por el propio productor, señala que Oscar Mendoza mide 1.65 metros de altura y tiene como señas particulares una cicatriz pequeña en el mentón y otra en el antebrazo.

Además, indicaron que el día de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla, playera azul rey, una sudadera jaspeada gris con negro y unos tenis cafés.

Buscan al hermano del productor Javier Ruiz tras desaparecer en Coyoacán (Javier Ruiz / AFP)

Entre las observaciones de las autoridades señalaron que el joven de 32 años portaba una mochila negra.

Javier Ruiz, así como autoridades de la CDMX, piden que cualquier información para poder localizarlo, sea reportado al 55 54 84 04 30 o mediante un mensaje a locatel *0311.