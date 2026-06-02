Javier Corral, senador de Morena se desiste de impugnación en caso de la gobernadora de Chihuahua Maru Campos.

A través de un comunicado de la firma de abogados Schütte & Desol que representan a Javier Corral se anuncia este desistimiento contra Campos por el intento de detención ilegal conocido como el “corralazo” hacia el senador en 2024 en la Ciudad de México (CDMX).

El documento añade que el senador Corral ha decidido no contribuir a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos y campaña de victimización mediática y manipulación política de Maru Campos, señala.

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