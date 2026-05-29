La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), pospuso la audiencia entre Javier Corral y Maru Campos para el próximo martes 2 de junio.

De acuerdo con la defensa de la gobernadora de Chihuahua, la audiencia de este viernes 29 de mayo tuvo que posponerse por la inasistencia del senador por Morena.

Asimismo, señaló que el recurso interpuesto por el también ex gobernador de Chihuahua, será invalidado de manera definitiva si no vuelve a atender la audiencia.

Audiencia entre Javier Corral y Maru Campos será el 2 de junio

La jueza de control de la Fiscalía CDMX determinó diferir la audiencia entre Javier Corral y Maru Campos para el próximo martes 2 de junio a las 9:45 horas, tiempo local.

De acuerdo con la defensa de Maru Campos, el cambio de fecha se debió a que Javier Corral, la presunta víctima de privación ilegal de la libertad, no se presentó a la audiencia programada.

Asimismo, los abogados señalaron que la defensa del senador “pretendió justificarlo en la asistencia del mismo diciendo que se encontraba haciendo funciones de parlamentario”.

Sin embargo, la jueza no lo aceptó por lo que, en la intención de otorgarle el derecho para que atienda la audiencia, se cambió la fecha.

Sin embargo, si Javier Corral no se presenta a esta segunda fecha, “quedará sin materia la impugnación presentada por él y quedará firme la determinación”.

Javier Corral buscó que FGR atrajera su caso contra Maru Campos

Por otra parte, la defensa de Maru Campos compartió que los abogados de Javier Corral intentaron que la denuncia fuera tomada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la defensa de la panista, con este se busca poner el caso en las manos de Ulises Lara, “quien fue la personas que ayudó a Javier Corral a evadirse de la orden de aprehensión” en su contra.

Sin embargo, la Fiscalía de CDMX se negó a compartir la carpeta, toda vez que determinó que no era necesario pasar el caso a la FGR.