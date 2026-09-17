El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, reveló que el 60% de juzgadores civiles y familiares quedaron fuera del Poder Judicial luego de la elección del 2025.

“La elección judicial del 2025 nos ha hecho perder a casi el 60% de los juzgadores locales” Javier Corral

Así lo sentenció el exgobernador de Chihuahua al señalar que tras el proceso electoral del año pasado, se tuvo que prescindir de la mayoría de los jueces civiles y familiares ya capacitados.

Ante la pérdida del 60% de los juzgadores durante la elección judicial del 2025, Javier Corral advirtió que también se tuvo que pausar el sistema de los llamados “jueces sin rostro”.

Elección Juducial (Cortesía )

Javier Corral advierte que elección judicial de 2025 provocó bajas del 60% de juzgadores civiles y familiares

Durante la elección judicial del 2025 se renovaron plazas de Juzgados de Distrito Mixtos o especializados en materia Civil federal, que en su conjunto representaron el 50% de jueces en funciones.

Sin embargo, a lo largo del proceso, cientos de juzgadores civiles y familiares declinaron formalmente su participación en la contienda electoral y dejaron acéfalos los juzgados que buscaban renovarse.

“La elección judicial del 2025 nos ha hecho perder a casi el 60% de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso” Javier Corral

En consecuencia, el 60% de los juzgadores capacitados y de carrera en materias civil y familiar se perdieron, como aseguró el senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Durante la firma de convenio de su Comisión con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), celebrada el 17 de septiembre, Javier Corral propuso que se abra una deliberación en torno al tema durante el proceso legislativo.

Mecanismo de “jueces sin rostro” se detuvo por pérdida de juzgadores

En la Reforma al Poder Judicial del 2024, se incorporó un mecanismo legal que busca de proteger la vida e integridad de los juzgadores que resuelven casos vinculados a la delincuencia organizada, llamado “jueces sin rostro”.

Tras la elección judicial del 2025, se contemplaba la consolidación del esquema durante los primeros meses del 2026; sin embargo, Javier Corral advirtió que no se ha logrado establecer como se esperaba.

Resaltó que la pérdida de más del 60% de los juzgadores civiles y familiares que ocurrió luego de la elección, impidió la puesta en marcha del mecanismo de protección.

Al respecto, Javier Corral sostuvo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no ha entrado en vigor, por lo que aseguró que ya revisa junto al INACIPE ese aspecto de la reforma judicial.

Incluso, dijo que se revisa la posibilidad de aprovechar más la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y contemplar acciones integrales que abarquen más aspectos y no solo el esquema de los jueces sin rostro.