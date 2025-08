Las víctimas de secuestro de Israel Vallarta sí existen, declaró la activista Maria Elena Morera para señalar que el hecho de que haya sido liberado es una gran i njusticia para al menos seis personas .

Así lo dijo en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula luego de que desde el gobierno presente y anterior se señalara apoyo y gestiones para que Israel Vallarta fuera liberado.

Para María Elena Morera, activista en Causa en Común, el montaje de Genaro García Luna contaminó el caso pero eso no significa que las víctimas fueran irreales.

María Elena Morera recordó seis nombres de personas secuestradas, incluidas las tres de cuando ocurrió la detención en el rancho Las Chinitas.

En otras listas que han circulado en medios de comunicación se incluye un nombre más, el de Raúl Ramírez Chávez y no se toma en cuenta el de Elías Nousari.

Pablo Reinah, periodista que entrevistó a Israel Vallarta en el montaje, pide a México no olvidar este dato clave

Israel Vallarta no es el único; la increíble y triste cantidad de mexicanos sin sentencia en cárceles

“Por su puesto que fue una grave manipulación de Genaro Garcia Luna con el montaje, eso no se puede quitar y eso fue lo que hizo que después saliera libre Cassez, en 2013, y terminó de contaminar todo el caso, sin embargo, las víctimas ahí están, no son irreales, son reales”

María Elena Morera recordó que los abogados de Israel Vallarta incluso tuvieron vínculos con Olga Sánchez Cordero.

Cabe recordar que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Olga Sánchez Cordero era secretaria de Gobernación, a quien se le instruyó hacer gestiones para la liberación de Israel Vallarta.

“Las víctimas existen, que sus abogados no hayan sido tan hábiles ni hayan tenido las conexiones que tuvo Vallarta con Olga Sánchez Cordero… eso no significa que las personas no hubieran sido secuestradas y lo que tenemos es una gran injusticia para las víctimas”

Maria Elena Morera. Causa en Común