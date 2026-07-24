Israel Vallarta participó en un foro académico de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, donde señaló que irá contra el Estado mexicano, Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con Israel Vallarta, no está en busca de venganza, “ni por plata ni por oro”; sin embargo, sí buscará acciones legales para que se reconozca el daño que le causaron al presentarlo como secuestrador sin una sentencia condenatoria en su contra.

Cabe señalar que Israel Vallarta Cisneros fue puesto en libertad el pasado 1 de agosto de 2025 luego de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca dictara una sentencia absolutoria un día antes.

Esta sentencia fue ratificada por un Tribunal Federal con lo que se determinó su exoneración el 18 de junio de 2026, con lo que se desechó la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) a la absolución.

Israel Vallarta emprenderá acciones legales contra Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva

Israel Vallarta participó en el Foro Académico de la CDH Puebla “No era penal. Más allá de los muros: Derechos Humanos y Sistema Penitenciario en México” el pasado 22 de julio, donde habló sobre su caso.

Durante su participación, señaló que sí busca emprender acciones legales contra el Estado mexicano, pero también contra los periodistas:

De acuerdo con Israel Vallarta, también buscará acciones legales contra Televisa y TV Azteca para que reconozcan que se le dañó por no respetar su presunción de inocencia y lo presentaran como secuestrador pese a no tener una sentencia.

“Lo vamos a hacer en su momento (iniciar un proceso legal)porque creo que esa disculpa es al pueblo mexicano…por supuesto que vamos a ese camino. Vamos a usar los mecanismos correspondientes y en el marco legal alcanzar lo que tengamos que al” Israel Vallarta

Israel Vallarta confesó que pensó en el suicidio durante su tiempo en prisión

Por otra parte, Israel Vallarta confesó que durante su tiempo en prisión pensó en el suicidio como una “salida fácil” porque fue muy difícil para él estar privado de la libertad.

“Llegué a pensar que la justicia podía darse en una escapatoria fácil tomando miles de pastillas y cientos que por ahí teníamos, quizás un ahorcamiento, no sé pasó muchas cosas” Israel Vallarta

Sin embargo, resaltó que no lo intentó debido a que no quería causarle mayor daño a sus padres que luchaban desde fuera por defender su inocencia.