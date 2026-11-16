Nery Ruiz Arvizu, titular del Instituto Electoral de Sonora, pedirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a nivel local las empresas vinculadas con Guadalupe Taddei y la red de contratistas en el Instituto Nacional Electoral (INE) de los hermanos Hernández Casillas.

Partidos políticos locales han pedido que el propio Nery Ruiz Arvizu se separa del cargo debido a que fue cercano e “impuesto” por Guadalupe Taddei.

De la misma manera, han pedido que se revisen contratos y convenios durante su gestión pero él ha respondido que todo está documentado y se mantiene en el cargo.

Nery Arvizu pide investigar a Tadeei en Sonora; partidos quieren que él se vaya

Nery Ruiz Arvizu anunció ante representantes de partidos que solicitará a la ASF y al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora conformar una investigación sobre las empresas de Guadalupe Taddei con el grupo de los hermanos Hernández Casillas.

Los partidos criticaron que no haya una disposición de Nery Ruiz Arvizu a ser investigado ya que aseguran fue instalado por la propia Taddei.

En ese sentido, insisten en que debe dejar el cargo por sus vínculos con la cuestionada anterior presidenta del INE, quien fue su predecesora en el Instituto Electoral de Sonora.

Piden investigar red de los Taddei en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora

Los partidos políticos conformados en la Mesa de Unidad por la Democracia también centran su atención en el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Sonora y la red de vínculos que dejó Guadalupe Taddei y su hijo, Luis Rogelio Taddei.

Dicha Mesa de Unidad por la Democracia pidió al Tribunal Estatal Electoral de Sonora que publique cómo se conforman sus ponencias, la trayectoria del personal jurídico y pidieron abstenerse de presentar asuntos relacionados con sus partidos políticos o sus adversarios.

Señalan que actuales proyectistas han sido representantes de partido anteriormente y en sus manos quedan decisiones que podrían favorecer a Morena.