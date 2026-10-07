La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino de drogas sintéticas ubicado en el poblado Las Tinajas, municipio de Elota, en Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad reportó el decomiso de precursores químicos, vehículos y maquinaria:

150 litros de precursores químicos líquidos

Más de 92 kilos de precursores sólidos

Dos vehículos

Tres destiladores

Dos centrifugadoras

Tres mezcladoras

Una báscula

Ventiladores

Tres bombas de agua

Herramientas.

La intervención forma parte del reforzamiento de la seguridad en el estado para debilitar a las organizaciones criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas.

Hallan narcolaboratorio en Elota, Sinaloa (@GabSeguridadMX/X)

Hallan laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Elota, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, informó sobre el operativo de inteligencia naval de alto impacto en el que efectivos de la Secretaría de Marina localizaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Elota.

Este se encontraba instalado en un predio de aproximadamente 12 mil metros cuadrados. Tras asegurar la zona, autoridades desmantelaron el lugar y aseguraron precursores y equipo para evitar su reutilización en actividades delictivas.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para las investigaciones correspondientes. El objetivo es garantizar que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.

En el informe oficial no se reporta la detención de personas involucradas, así como tampoco se relaciona el narcolaboratorio a un grupo criminal en específico.

No obstante, con esta acción, el Gabinete de Seguridad reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para frenar la producción y distribución de drogas, impedir que lleguen a la población y fortalecer el Estado de derecho.