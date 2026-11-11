Operativo Mazatlán: aseguran 35 toneladas de presunto precursor para metanfetamina

Omar García Harfuch informó el martes 10 de noviembre el aseguramiento de 35 toneladas de presunto precursor para metanfetamina tras un operativo federal en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte, elementos del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estuvieron a cargo del operativo, realizado en el kilómetro 033+450 de la carretera libre 15 Mazatlán–Culiacán.

Aseguran tractocamión en Mazatlán son 35 toneladas de precursores químicos; hay tres detenidos

El titular de la SSPC dio a conocer que fue asegurado un tractocamión que circulaba con dirección a Mazatlán, Sinaloa, el cual contenía en su interior al menos 35 toneladas de precursores químicos utilizados para elaborar metanfetamina.

Harfuch precisó que la unidad involucrada es un tractocamión Freightliner con caja refrigerada, el cual contenía la mercancía a lo largo de 18 tarimas.

Aseguran 35 toneladas de presunto precursor para metanfetamina en Mazatlán (@OHarfuch / X)

De estas, 16 contenían dos toneladas cada una y dos más estaban cargadas por una tonelada y media, todas ellas conformadas por bultos de 25 kilos.

Las primeras revisiones apuntan a que el químico asegurado podría tratarse de acetato de plomo, por lo que se enviaron muestras para que sean analizadas por especialistas.

El resultado del operativo dejó además tres hombres detenidos, los cuales viajaban a bordo del tractocamión que contenía la carga ilegal.

Debido a ello fueron puestos a disposición de un juez federal, quien deberá definir su situación legal.

Harfuch reafirmó su compromiso en el combate al narcotráfico, con acciones que dijo representan un golpe para los grupos criminales.