Richard Millán Vázquez, alcalde de Elota, enfrenta ahora un reto mucho más serio que las críticas por sus apariciones públicas: justificar casi 14 millones de pesos observados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2025, ASE detectó decenas de irregularidades administrativas y financieras que derivaron en posibles recuperaciones millonarias.

Aunque Richard Millán rechaza que exista un desvío de recursos, deberá presentar documentación y aclaraciones ante las autoridades fiscalizadoras en los próximos días.

Richard Millán sorprende con llamativo atuendo durante Grito de Independencia en Elota (Richard Millán)

El 24 de septiembre vence plazo para Richard Millán

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa reportó 87 observaciones de 130 casos revisados en la Cuenta Pública 2025 del municipio de Elota por 13 millones 976 mil pesos.

Richard Millán y su gobierno deberán aclarar las observaciones administrativas antes del 24 de septiembre de 2026 sobre el destino de casi 14 millones de pesos.

Richard Millán sorprende con llamativo atuendo durante Grito de Independencia en Elota (Richard Millán)

ASE encontró varias inconsistencia de gasto en Elota de Richard Millán

Ante la aclaración pendiente por casi 14 millones de pesos que deberá presentar Richard Millán en su administración de Elota, de acuerdo con los informes de la ASE son varias las inconsistencias financieras que ha encontrado.

Según documentos de la ASE, la Cuenta Pública 2025 de Elota tiene inconsistencia en: