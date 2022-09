La diputada federal por Morena, Inés Parra, acusó que se pactó con el PRI la militarización excesiva e indebida a cambio de impunidad para Alejandro Moreno.

Esto en el marco de la votación de la Cámara de Diputados, donde se aprobó que el Ejército estuviera más tiempo en las calles.

En un discurso ante medios de comunicación, la diputada de Morena, Inés Parra, adelantó que votaría contra la militarización.

Esto porque alega que se pactó con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a cambio de impunidad, luego de la publicación de los audios por parte de Layda Sansores que lo vinculan a actos de corrupción.

Inés Parra, diputada de Morena, también cuestiona al presidente AMLO por pacto con Alejandro Moreno

La diputada de Morena, Inés Parra, también aprovechó la conferencia de prensa y cuestionó al presidente AMLO por el pacto con el dirigente Alejandro Moreno.

Por lo cual, preguntó al titular del Ejecutivo federal si se cambió de opinión en lo que cabe al combate a la corrupción y si había moneda de cambio por legislar en favor de la militarización.

Las acusaciones sobre militarización a cambio de impunidad de Alejandro Moreno, se dan días después que el presidente AMLO afirmará haber cambiado de opinión en lo que cabe de regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles.

La diputada de morena, Inés Parra , anuncia su voto en contra de la iniciativa del @PRI_Nacional : “A la @SEDENAmx no le bastó con que se le dieran atribuciones excesivas” pic.twitter.com/pRlFTMeBD2 — Ilse Aguilar (@Ilse_Asecas) September 14, 2022

AMLO promete regresa a Fuerzas Armadas a los cuarteles

Fue en el año 2018, cuando el presidente AMLO prometió regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles como parte de su propuesta de seguridad para pacificar al país.

Sin embargo, en días pasados cambio su opinión.

AMLO (Presidencia )

¿Inés Parra saldrá de Morena? Esto fue lo que dijo

Al ser cuestionada Inés Parra sobre su posible salida de Morena, por las acusaciones sobre la militarización a cambio de la impunidad de Alejandro Moreno, la diputada dijo que no, ya dijo que sigue siendo del partido.

Sin embargo, señaló la torpeza por parte de la bancada para apoyar una iniciativa que calificó como “envenenada”.

Esta no es la primera vez que la legisladora se revela contra su bancada, pues en el marco de la votación de pase de Guardia Nacional a la Sedena, la miembro de Morena fue la única en votar en contra; no obstante, el sufragio no ayudo en mucho, pues en el Senado ésta fue aprobada en lo general y en lo particular.

Según expresó Inés Parra, su voto fue un voto de consciencia, ya que fue acorde con los principios que fundaron el partido.

Las palabras se dan en luego de que el pasado 14 de septiembre diputados de Morena y el PRI aprobarán dejar al Ejército en las calles hasta el 2029.

La propuesta, promovida por diputada tricolor Yolanda de la Torre, tuvo tal impacto que puso en peligro la alianza Va por México, donde el PAN y el PRD no se encuentran contentos por la suspensión definida de la coalición.