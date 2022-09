Felipe Calderón chantajeaba a los gobernadores con el tema de la seguridad, pues en su gobierno condicionó a los mandatarios estatales la ayuda del Ejército, reveló el diputado federal del PRI, Rubén Moreira.

“Felipe Calderón nos hacía a los gobernadores firmar contratos, si no, no nos mandaba al Ejército. De ese tamaño era el chantaje que había”

“Cuando yo inicié como gobernador, el presidente Felipe Calderón me mandó un contrato, un convenio, y en ese convenio se me decía que si yo no lo firmaba no me ayudaba el Ejército. Tuve que firmar”

Rubén Moreira