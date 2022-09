AMLO cambió su opinión sobre la militarización del país y ahora está en contra de la voluntad popular que lo eligió como presidente, acusan organizaciones civiles.

Tras la aprobación de la reforma para que la Guardia Nacional pase a la Sedena, diversas organizaciones civiles, criticaron la nueva postura de AMLO en torno a la militarización.

Al respecto, las organizaciones advirtieron que al promover que la Guardia Nacional esté bajo el control de la Sedena, queda de manifiesto que AMLO cambió de opinión.

Día del Ejército Mexicano (Galo Cañas / Galo Cañas)

Organizaciones critican que AMLO busque limpiar la imagen de las fuerzas armadas

En un comunicado conjunto, colectivos criticaron que AMLO se esmere en tratar de “limpiar” la imagen de las fuerzas armadas, a pesar de los diversos crímenes que cometieron en sexenios previos.

Tras desestimar las afirmaciones de AMLO, en torno a que las fuerzas armadas son “del pueblo”, las organizaciones afirmó que el presidente cambió de opinión sobre la militarización.

“Cambio de opinión sobre la permanencia del Ejército, Fuerza Aérea y Marina en la vida civil” organizaciones civiles

No obstante, los colectivos sentenciaron que no es un simple cambio de opinión por parte de AMLO, pues su nueva postura va en contra de muchos quienes votaron por él en 2018.

Sobre ello, las organizaciones acusaron que muchos votaron por AMLO esperando que trabajara para pacificar al país , acabar con la militarización e incluso frenar los megaproyectos .

No obstante, lamentaron que su gobierno no solo no haya cumplido con las expectativas, ya que ahora va en contra de la Constitución y la sociedad.

“No se trata de un simple cambio de opinión, se trata de una decisión del Presidente en contra de la voluntad popular que lo eligió, que entre otras cosas, votó por él esperando que actuara para pacificar al país, frenar los mega proyectos en contra de las comunidades y acabar con la militarización del país” Organizaciones civiles

Acusan que AMLO aborda el tema de la seguridad desde un punto de vista electoral

En su comunicado, las organización civiles acusaron que la reforma avalada por el Congreso, promueve la ”presencia de militares en la vida civil”.

Lo anterior, afirmaron los colectivos, fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con intereses meramente electorales.

En el mismo sentido, la organización afirmó que no solo AMLO asume el tema de la seguridad desde una perspectiva electoral, sino todos los actores políticos que tienen en mira las elecciones 2024.

Por ello y tras advertir que se está iniciando el camino a la militarización del país, la organización rechazó las reformas avaladas y promulgadas por el ejecutivo.

“Hoy, desde diversos rincones del país, quienes día a día luchamos desde múltiples rincones por hacer de México un país con justicia, democracia, libertad, paz y dignidad, rechazamos la militarización del país, la iniciativa del Presidente” organizaciones civiles

Asimismo, las organizaciones civiles garantizaron que seguirá denunciando los crímenes de Estado que puedan presentarse, además de continuará buscando la paz desde los pueblos.

Organizaciones civiles firman firman pronunciamiento contra militarización del país

Entre las organizaciones que firmaron el comunicado en contra de la militarización del país, están los siguientes:

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

Binigulazaa AIPIN

Buscando Cuerpos Lázaro Cárdenas, Michoacán

Movimiento Popular Oaxaqueño A.C.

Colectivo Buscando Vidas y Justicia por México

Colectivo Una Luz en el Camino CDMX

Comité 68 Pro Libertades Democráticas

Movimiento Agrario Indígena Zapatista

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra - Atenco