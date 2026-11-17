La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se bloquearon cuentas relacionadas con proveedores electorales.

Extraoficialmente se informó que una de las cuentas es de Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exfuncionario del INE, quien quedó evidenciado por haber dado un contrato por millones a la empresa de César Ureña y luego se convirtió en apoderado legal de la misma.

César Ureña obtuvo contrato millonario con el INE tras viaje con exdirectivo

Tras informarse extraoficialmente que las cuentas de Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, fueron congeladas, se evidenció que este dio un contrato millonario al actor y conductor César Ureña para su empresa, luego de un viaje que realizaron juntos.

Información de la periodista Tania Gómez, mostró que en marzo 2023, César Ureña compartió en sus redes sociales videos en donde se mostró de viaje con Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona tanto en un taxi, abordando un avión e incluso en oficinas del INE en Coahuila.

Luego de los videos que el famoso compartió en sus redes sociales, se evidenció que horas después de los hechos, Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona dio un contrato por 69.4 mdp al Corporativo ZEG bajo el concepto de material electoral, empresa de donde César Ureña es representante.

Contrato del INE con César Ureña. (@soytaniagomez)

Sin embargo, esta relación cercana que habría dado paso a un contrato con el INE, también llevó a que Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona obtuviera el nombramiento de apoderado del Corporativo ZEG tres meses después de la firma del contrato millonario.

Gracias a este nuevo cargo, Cuervo Escalona obtuvo la facultad de representar a la sociedad en pleitos y cobranzas, realizar actos administrativos y comparecer ante dependencias públicas.

Las cuentas bloqueadas por la UIF corresponden a una investigación relacionada a corrupción y contratos irregulares del INE.

Contrato a millonario a César Ureña sucedió cuando Lorenzo Córdova era presidente del INE

Según las fechas mostradas del contrato y la convivencia de César Ureña con Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, este fue firmado en marzo 2023, cuando Lorenzo Córdova era el presidente del INE.