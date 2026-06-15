El regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, pidió que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga y organice la elección constitucional de 2027 en la capital jalisciense, al considerar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) perdió credibilidad tras las irregularidades registradas durante los comicios de 2024.

Para el morenista, la salida de Paula Ramírez de la presidencia del organismo electoral no cierra uno de los episodios más controvertidos de la vida democrática de Guadalajara, sino que reaviva el debate sobre el desempeño de la autoridad electoral durante el pasado proceso electoral.

Chema Martínez insiste en revisar las irregularidades de la elección de Guadalajara

Chema Martínez sostuvo que las anomalías denunciadas durante la elección de 2024 nunca fueron esclarecidas y que se trató de una serie de hechos que, en conjunto, deterioraron la confianza ciudadana en el árbitro electoral.

Entre los señalamientos mencionó las fallas registradas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), inconsistencias en la difusión de resultados, la desaparición de registros correspondientes a 104 casillas electorales, así como paquetes electorales reportados como robados o extraviados.

El regidor también recordó que durante los cómputos municipales surgieron paquetes cuya procedencia no fue aclarada y que se detectó una diferencia cercana a 50 mil votos entre los resultados de la elección federal y la elección local.

De acuerdo con los datos expuestos por el morenista, estas irregularidades derivaron en la falta de contabilización de 138 mil 932 boletas y votos, situación que, afirmó, afectó la confianza de miles de ciudadanos en el proceso electoral.

Renuncia de Paula Ramírez reabre debate sobre el modelo electoral en Jalisco

Para Chema Martínez, la renuncia de Paula Ramírez debe analizarse en el contexto de las controversias que marcaron la elección de Guadalajara y de los cuestionamientos que persisten sobre la actuación del organismo electoral local.

El regidor consideró que la autoridad electoral no logró ofrecer respuestas satisfactorias sobre las irregularidades denunciadas ni recuperar la confianza de una parte de la ciudadanía, por lo que estimó necesario revisar de fondo el funcionamiento del sistema electoral en Jalisco.

Bajo este escenario, insistió en que el INE debe asumir directamente la organización de los comicios de 2027 para garantizar condiciones de certeza, transparencia y confianza en los resultados.

Chema Martínez sostuvo que Guadalajara requiere una elección libre de cuestionamientos, con mecanismos que aseguren el respeto a la voluntad ciudadana y la correcta contabilización de cada voto emitido.