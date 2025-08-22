El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió no multar a Morena por hechos ocurridos durante la dirigencia nacional de la actual senadora Yeidckol Polevnsky.

Los hechos habrían ocurrido en 2020 tras llegada de Alfonso Ramírez Cuéllar a la dirigencia nacional de Morena de manera interina, triunfo que desconoció Yeidckol Polevnsky por no haber leído los estatutos.

Sin embargo, tal como leyeron los consejeros del INE, fue el hoy extinto PRD quienes interpusieron la denuncia ante el instituto para investigar desvío de recursos públicos de parte de Yeidckol Polevnsky.

Morena se salva de millonaria multa por hechos ocurridos en tiempos de Yeidckol Polevnsky, decide INE

En la sesión extraordinaria del jueves 21 de agosto y tras cinco años de investigación, la comisión de Fiscalización del INE determinó con mayoría de 6 votos a 5 que Morena no pague la multa de 55 millones de pesos.

Tal como se señaló en el Consejo General del INE, fue consecuencia de contratos irregulares firmados durante su dirigencia en Morena, por pagos anticipados que derivaron en un faltante de 110 millones de pesos.

Sin embargo, el INE proponía que la multa millonaria a Morena fuera del 50% del total faltante, ya que en caso de imponer una multa del 100% que sería el doble de lo convenido en un juicio mercantil anterior.

Pero también debido a que Morena demostró su voluntad a cumplir su voluntad en las normas de fiscalización del INE al tratar de recuperar el dinero faltante, aunque igualmente se violaría un artículo contra multas millonarias.

De momento, Yeidckol Polevnsky no se ha pronunciado sobre la decisión del INE, sin embargo, el diputado de Morena, Guillermo Santiago Rodríguez declaró que el procedimiento es ilegal e improcedente.

El representante de Morena ante el INE también declaró que al día de hoy los servicios que contrató Yeidckol Polevnsky de manera anticipada, ya se habrían implementado, por lo que se debía descartar sin sanción.

¿Qué hizo Yeidckol Polevnsky en Morena? Esto denunció el PRD y el propio partido

La denuncia del PRD argumenta que en 2019, Yeidckol Polevnsky habría ordenado la compra y remodelación de tres inmuebles por 395 millones de pesos, sin embargo, habría incumplimiento por trabajos no realizados.

La consejera del INE, Carla Humphrey confirmó que se encontraron irregularidades, sin embargo, Yeidckol Polevnsky llegó a un acuerdo con las empresas, por lo que Morena logró recuperar 283 millones de pesos.

Ante esto, el INE habría dado por subsanada la compra pero restaron 110 millones 600 mil pesos no recuperados, lo que derivó en una multa del 50% de dicha cantidad, es decir, Morena iba a pagar 55 millones 300 mil pesos.

Además de la denuncia ante el INE que iba a pagar Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar inició un procedimiento interno contra Yeidckol Polevnsky que derivó en la suspensión de sus derechos por seis meses.