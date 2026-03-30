El presidente municipal Ricardo Moreno implementará un operativo especial de seguridad durante Semana Santa, con el despliegue de mil 400 elementos y la operación diaria del programa de alcoholímetro en Toluca.

Toluca refuerza seguridad en Semana Santa con operativo preventivo

A través de la Dirección General de Seguridad y Protección, el municipio pondrá en marcha acciones con enfoque preventivo para garantizar la integridad de familias y visitantes durante el periodo vacacional.

El titular de la corporación, Alberto Ayón, informó que se instalarán dos filtros de revisión permanentes, los cuales operarán de lunes a domingo en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Estos puntos mantendrán horarios nocturnos con el objetivo de prevenir incidentes relacionados con el consumo de alcohol.

(Cortesía)

Alcoholímetro y programa Pasajero Seguro buscan reducir accidentes en Toluca

Las autoridades precisaron que quienes excedan los límites permitidos serán remitidos al Juzgado Cívico en materia de Alcoholimetría, donde podrán recibir una sanción de 12 a 36 horas de arresto inconmutable.

En este operativo participarán todas las instancias de seguridad y protección del municipio, reforzando la vigilancia en la capital mexiquense.

Además, continuará el programa “Pasajero Seguro”, mediante el cual se aplicarán pruebas de alcoholemia a conductores del transporte público, con el fin de brindar mayor certeza a las y los usuarios.

La autoridad municipal destacó que la implementación de estos filtros ha permitido una reducción significativa en accidentes viales, especialmente en aquellos que involucran a motociclistas.