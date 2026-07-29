El Instituto Nacional Electoral (INE), a través del consejero Uuc-kib Espadas Ancona, ha aclarado su postura respecto a la libertad de expresión y la regulación de los medios durante el periodo electoral.

En entrevista con López-Dóriga, el consejero Uuc-kib Espadas señaló que esta regulación electoral se centra en la transparencia informativa y no en la restricción o sanciones a la libertad de expresión.

Uuc-kib Espadas aclara que regulación electoral a medios no es para restringir o sancionar la libertad de expresión

Uuc-kib Espadas, consejero electoral del INE, explicó el esquema de monitoreo de medios que el instituto implementará durante las precampañas y campañas federales, de frente a las elecciones 2027.

INE aclara su postura sobre libertad de expresión y regulación electoral (Cuartoscuro / Ángel Hernández)

El consejero detalló que el monitoreo de medios solo tiene un carácter estadístico y podría emitir recomendaciones, pero no derivará en sanciones para programas, concesionarias o conductores.

“No hay escenario en el marco de la ley y dentro de los reglamentos del INE, en los que, lo que se transmita y se diga en el ejercicio de la libertad de expresión, pueda ser utilizado para sancionar”. Uuc-kib Espadas, consejero del INE

Para garantizar la imparcialidad y el derecho a la libertad de expresión, el INE no realiza las valoraciones directamente, sino que el trabajo de monitoreo se asigna mediante concurso a instituciones académicas.

Asimismo, Uuc-kib Espadas aclaró que el monitoreo no es aleatorio ni se aplica a todos los medios por igual, sino que se basa en criterios de representatividad y audiencia, cubierto por concesionarias comerciales, públicas y comunitarias.

El INE defiende que este esquema de monitoreo es una herramienta útil para partidos, candidatos y la sociedad en general para conocer la calidad de la información, pero no interfiere con libertad de expresión.