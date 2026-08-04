Claudia Sheinbaum habló sobre el decreto de transparencia, recordando la corrupción que había en el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La presidenta de México también subrayó que además de que la transparencia se corrompió, el INAI tenía un gasto de mil millones de pesos al año.

Claudia Sheinbaum recuerda al INAI y rechaza que haya sido buena institución

En la conferencia del pueblo de hoy 4 de agosto de 2026, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dio a conocer el decreto de transparencia que propone el gobierno de federal.

Ante ello y luego de la firma que dio al decreto, Claudia Sheinbaum recordó al extinguido INAI que desapareció definitivamente en marzo de 2025, subrayando que había corrupción cuando debió ser autónomo en todo momento.

Sheinbaum sostuvo que aunque la oposición refiera que el INAI “era la mejor institución del mundo, no lo era”, recordando la corrupción en sus consejeros y el gasto que ejercían cada año de más de mil millones de pesos.

Fue así que la mandataria recordó que era demasiada burocracia “para ser transparente”, por lo que Raquel Buenrostro se dio a la tarea de fortalecer el portal de transparencia y la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, se quedó con las tareas del INAI.

“En ese momento decimos no se necesita tanta burocracia para que sea transparente y Raquel [Buenrostro] lo que hizo fue fortalecer el portal de transparencia que se caía a cada rato cuando estaba el INAI”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum explica el decreto de transparencia

Claudia Sheinbaum no solo habló del INAI, sino que también ahondó sobre el objetivo del decreto de transparencia, argumentando que fortalece este derecho dictado en la Constitución.

La mandataria compartió que antes los servidores públicos determinaban “qué se hace público y que no”. Sin embargo, con el decreto, todo tendrá que hacerse público, aunque siempre priorizando la protección de datos personales y la seguridad nacional.