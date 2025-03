La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que extingue definitivamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este dictamen fue aprobado con 321 votos a favor y 125 en contra por parte de miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

Estos grupos parlamentarios han denunciado que la extinción del INAI representa un abuso de poder y una violación de derechos humanos; esta reforma pasará a debate para ser aprobada en lo particular.

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

Diputados aprueban reforma que extingue al INAI y crea tres nuevas leyes

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que transfiere funciones, recursos materiales, financieros y humanos del INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Esta transferencia, que extingue definitivamente al INAI, y la creación del organismo “Transparencia del Pueblo” serán posibles a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la expedición de tres nuevas leyes, que son:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia, destacó que la Secretaría Anticorrupción absorberá el 80% de las labores del INAI, pero ahorrando hasta mil 100 millones de pesos al año.

INAI (INAI vía X)

Esto es lo que se aprobó en la Cámara de Diputados para extinguir al INAI

Este jueves 20 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que extingue definitivamente al INAI y transfiere sus funciones a la Secretaría Anticorrupción mediante la creación de tres nuevas leyes.

El contenido de las tres nuevas leyes permite que el Estado:

Clasifique información si se trata de proyectos que afecten sus intereses

Reserve información que represente afectaciones a la paz social

Declare como confidencial cualquier denuncia o procedimientos administrativos contra servidores públicos

Nombre al titular del organismo de la Secretaría Anticorrupción

Quede a cargo del organismo “Transparencia del Pueblo”

Arturo Yañez Cuéllar, diputado del PRI, afirmó que esta reforma es “una burla”, pues a partir de ahora el gobierno genera la información y decide qué se debe conocer y que no.

“El acceso a la información es un derecho, no es una concesión del gobierno en turno. Sin transparencia no hay democracia y sin información no hay justicia, esta reforma desmantela la rendición de cuentas y pone en riesgo la verdad”, aseveró.

Por su parte, Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, dijo que la reforma que extingue al INAI “no busca mejorar la transparencia sino enterrarla” y quitarle al pueblo su derecho a saber.