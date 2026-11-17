Zoé Robledo, director de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recordó que el objetivo de las limitaciones a la Modalidad 40 es combatir los actos de corrupción y fraude en los que empresas otorgaban préstamos para financiar pensiones.

Algunas financieras prestaban dinero a los derechohabientes para obtener una pensión más alta y al final esas empresas terminaban beneficiándose del dinero público, dijo el titular del IMSS.

“Lo que se está buscando es que no haya abusos a través de estos créditos que financiaban la modalidad y después eran los recursos públicos de todos y de todas los que terminaban pagando ese crédito. Esta fue la motivación del consejo técnico del IMSS para modificarla” Zoé Robledo, director del IMSS

En la conferencia mañanera de este 17 de noviembre, Zoé Robledo dijo que ya van avanzadas las semanas del programa piloto para hacer revisiones actuariales de las modificaciones, las cuales terminaran al paso de seis meses.

Zoé Robledo aclara que cambios a Modalidad 40 no afectan a quienes ya tienen pensión

Zoé Robledo aclaró que los cambios en la Modalidad 40 solo aplican para las nuevas inscripciones y no afectan a casos previos a la entrada en vigor el 22 de octubre de 2026.

Ello significa que quienes ya recibirán su pensión, así fuera con más UMAs, no tendrán ningún cambio en el recibimiento de sus recursos.

Tampoco sufren afectaciones quienes ya tenían un plazo y un monto autorizado para empezar pagar más UMAs en su pensión.

Zoé Robledo recuerda límites en la Modalidad 40

El titular del IMSS recordó que las nuevas pensiones se basan en el monto del último sueldo más una UMA y no 25 como era anteriormente.

Zoé Robledo insistió en que no se afecta a quienes ya están pensionados sino a nuevas inscripciones.