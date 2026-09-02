Ronald Johnson celebró el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias R5, segundo al mando del Cártel de Los Reyes, asegurando que con ello “ya no podrá amenazar” a la población.

A través de sus redes sociales, Ronald Johnson señaló que el R5 contaba con una orden de extradición a los Estados Unidos, destacando que se ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares para su captura.

“Otro líder de un cártel buscado por la justicia ya no podrá amenazar a nuestras comunidades”. Ronald Johnson

“Ya no podrá amenazar”: Ronald Johnson celebra abatimiento del R5 (Captura)

Ronald Johnson destaca resultados entre México y Estados Unidos tras abatimiento del R5

Ronald Johnson se pronunció tras confirmarse el abatimiento del R5, destacando que esta acción fue un logro importante de las autoridades mexicanas.

El embajador de Estados Unidos en México manifestó que el operativo donde ocurrieron los hechos es una clara muestra de la presión que se ejerce en nuestro país contra los grupos del crimen organizado.

Ronald Johnson reiteró que Estados Unidos continuará colaborando de manera cercana con México en materia de seguridad, con el objetivo de desmantelar a todas las organizaciones criminales.

Aunado a ello, reafirmó el compromiso binacional que se busca con las acciones realizadas, enfatizando que todos los líderes de dichos grupos serán encontrados para rendir cuentas.

“Estados Unidos en colaboración con México, nuestros países seguirán trabajando juntos para desmantelar estas redes, enviando un mensaje claro: serán encontrados y rendirán cuentas”. Ronald Johnson

El embajador celebró que la cooperación entre ambos países continúa entregando resultados, por lo que estas acciones no darán tregua en ambos lados de la frontera.

La muerte del R5, acusado de delitos como narcotráfico, tráfico de armas y extorsión, tuvo lugar tras un operativo por parte de las Fuerzas Armadas en el estado de Michoacán.