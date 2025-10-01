Luego de que se dijera que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 52 años, Hugo Aguilar Ortiz ordenó la destitución de Roberto Moreno Herrera, este asegura que no fue así.

Pues ha sido el propio Roberto Moreno Herrera quien confirmó su salida del cargo como coordinador de asesores en la Unidad de Administración del máximo tribunal, SCJN.

Tras presentar Roberto Moreno Herrera en carta su renuncia a Hugo Aguilar Ortiz, tan solo un mes después de asumir el puesto.

Dicha renuncia y no destitución de Roberto Moreno Herrera, según precisó se debe como una toma de decisión para evitar polémicas para el tribunal.

Esto en el marco de la controversia que rodea a Roberto Moreno Herrera desde su salida en febrero pasado como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Roberto Moreno Herrera (Especial )

Roberto Moreno Herrera renunció a la SCJN para defenderse de señalamientos por corrupción

Ante la nota de la salida de Roberto Moreno Herrera en la SCJN, se ha precisado que esta baja se debe a señalamientos por corrupción.

Por lo que el funcionario público, Roberto Moreno Herrera está siendo investigado por irregularidades de cuando se desempeñó como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ya que el funcionario público, Roberto Moreno Herrera ha sido señalado de mala gestión de recursos en la secretaría , con viajes no autorizados y hasta de manejo discrecional de plazas.

Ante los señalamientos y su salida de la SCJN, Roberto Moreno Herrera se defendió asegurando que en su gestión como secretario técnico de SNA nunca se le notificó sobre algún hecho de corrupción ni de faltas administrativas.