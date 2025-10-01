El nombre del funcionario público Roberto Moreno Herrera se pone en la mira, tras presentar su renuncia a la SCJN, presidida por Hugo Aguilar Ortiz, de 52 años.

Por lo que te contamos ¿quién es Roberto Moreno Herrera? Pues esto es lo que sabemos del funcionario que renunció a la SCJN, tras un mes en el cargo como coordinador de asesores en la Unidad de Administración del máximo tribunal.

¿Quién es Roberto Moreno Herrera, el funcionario que renunció a la SCJN?

Roberto Moreno Herrera es el funcionario público que renunció a la SCJN, tras asumir hace un mes el cargo de coordinador de asesores en la Unidad de Administración.

Mismo funcionario que en febrero pasado figuraba como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, cargo del cual también renunció.

Roberto Moreno Herrera (Gobierno de México )

¿Qué edad tiene Roberto Moreno Herrera?

El funcionario Roberto Moreno Herrera tiene 47 años de edad.

¿Quién es la pareja de Roberto Moreno Herrera?

Se desconoce si Roberto Moreno Herrera tiene pareja, al no tenerse información pública sobre su vida personal.

¿De qué signo zodiacal es Roberto Moreno Herrera?

No se conoce el signo zodiacal al cual pertenece el funcionario Roberto Moreno Herrera, debido a que se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Roberto Moreno Herrera?

No hay información pública sobre la familia de Roberto Moreno Herrera, por lo que no se sabe si tiene hijos.

¿Qué estudió Roberto Moreno Herrera, el funcionario que renunció a la SCJN?

Los estudios de Roberto Moreno Herrera, el funcionario que renunció a la SCJN de los que se tiene información son:

Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Maestría en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Así como también se sabe que Roberto Moreno Herrera tiene otros créditos académicos con diplomados y posgrado en transparencia, combate a la corrupción y estadística

¿En qué ha trabajado Roberto Moreno Herrera, el funcionario que renunció a la SCJN?

Como funcionario público, Roberto Moreno Herrera ha tenido cargos como:

Secretario Técnico en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la SNA

Coordinador de asesores en la Unidad de Administración de la SCJN

Roberto Moreno Herrera (Especial )

Roberto Moreno Herrera renuncia a la SCJN

El funcionario público Roberto Moreno Herrera confirmó su renuncia como coordinador de asesores en la Unidad de Administración de la SCJN.

Confirmación de Roberto Moreno Herrera que llega después de que se dijera que el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz ordenó su destitución.

Dicha renuncia de Roberto Moreno Herrera se da en medio de una investigación en la cual se le señala por corrupción durante su cargo como secretario técnico de la SNA.

La renuncia de Roberto Moreno Herrera tiene efecto a partir de este 1 de octubre, con la que buscará limpiar su imagen como funcionario.