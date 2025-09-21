Ramón Martínez Armengol, un empresario gasolinero de Tabasco reveló las amenazas y el modus operandi de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barrera, para que los empresarios pudieran vender su huachicol fiscal.

Y es que bajo amenazas de vender o hacerle daño a su familia, él fue uno de los empresarios gasolineras que se vieron obligados por el grupo de Hernán Bermúdez Requena a recibir huachicol fiscal para comercializarlo en su gasolinera en Villahermosa, Tabasco.

Ramón Martínez Armengol reveló al periódico Reforma que integrantes de La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo obligaron a recibir una pipa con 30 mil litros de huachicol o combustible robado equivalente a 600 pesos.

Los 600 pesos pesos representan la venta de combustible de tres días, situación que se repitió durante varias ocasiones para que no lo hicieran daño a su familia.

“De no acceder le harían daño a mi y a mi familia… obligado por las circunstancias, tuve que recibir periódicamente el combustible en mi gasolinera…” Ramón Martínez Armengol. Empresario

La Barredora, de Hernán Bermúdez Requena, amenazó a empresarios para vender huachicol

El empresario señaló que el grupo criminal La Barredora tenía identificado su domicilio y su información personal, por lo que estaba obligado por la circunstancias a vender el combustible robado en su gasolinera.

Las amenazas vinieron directamente de Xavier Eduardo Vázquez Orellana, El Blin Blin, operador de La Barredora, además de Manuel de Atocha Romero Hernández, un abogado y hombre de confianza de Hernán Bermúdez Requena, así como hombres con armas largas.

Tanto El Blin Blin como el abogado Manuel de Atocha Romero Hernández le dijeron que no debía preocuparse de la policía ya que pronto llegaría al mando Hernán Bermúdez Requena.

El empresario reveló eso el 6 de agosto pasado a la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana

Una vez que hizo el trato, debía vender tres pipas de por un total de 90 mil litros a la semana, las mismas empezaron a llegar escoltadas por camionetas blancasque cree eran de Fiscalía General de la República FGR.

La Barredora vendía litro de combustible en 15 pesos; expertos llaman a no comprar huachicol: “financiamos la inseguridad en la que vivimos”

El negocio de La Barredora consistía en vender el litro de gasolina entre 15 y 16 pesos cuando el costo real de alrededor de 20 y la mitad de esas ventas las tenía que hacer llegar a Hernán Bermúdez Requena.

El trato para la venta de huachicol en la gasolinera de dicho empresario solo duró 6 meses.

Alejo Campos, director regional para América Latina de Crime Stoppers International, dijo que la ciudadanía sabe cuando los productos son de contrabando, por lo que hizo un llamado a no comprarlos pensando que van a ganar al comprarlos por un precio bajo.

Y es que lo que sucede es que terminan financiando la corrupción e inseguridad de la que son víctimas.