Un helicóptero de la Fuerza Aérea Nacional realizó un aterrizaje de emergencia tras despegue en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, Durango, durante la mañana del 28 de agosto.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el helicóptero UH-60M llevaba siete ocupantes a bordo, quienes presentaron contusiones leves y ya son atendidos por personal de Sanidad Militar.

Se activó Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana para determinar la causas que provocaron el aterrizaje de emergencia.

Helicóptero militar aterriza de emergencia en Durango (Especial)

Helicóptero militar aterriza de emergencia en Durango

El helicóptero de la Fuerza Aérea Nacional se desplomó en una zona boscosa de Pueblo Nuevo, Durango, alrededor de las 10:30 a.m.

Un video captó el momento des desplome del helicóptero, donde se observa cómo la aeronave pierde el control y se desploma.

Trascendió en medios locales que el helicóptero se dirigía a un mantenimiento preventivo en Culiacán, Sinaloa, por lo que despegó del Campo Militar Cinco de Mayo en Durango.

Aterrizó en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto y a la hora de despegar tuvo problemas que llevaron al helicóptero al desplome.

Helicóptero militar aterriza de emergencia en Durango (Especial)

La Secretaría de la Defensa Nacional informa que el helicóptero llevaba siete tripulantes, quienes no presentaron lesiones graves.

Piloto y copiloto del helicóptero que se desplomó en Durango resultaron lesionados

Según reportes, el piloto y copiloto que operaban el helicóptero UH-60M que aterrizó de emergencia resultaron con lesiones.

Todo indica que la aeronave estaba despegando cuando hizo contacto con un árbol, lo que provocó que perdiera el control dentro de las instalaciones militares.

“Los siete ocupantes presentaron contusiones leves, siendo atendidos por personal de Sanidad Militar” Secretaría de la Defensa Nacional

Helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hizo aterrizaje de emergencia (Secretaría de la Defensa )

Será la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana quienes determinen la causa del accidente.

La Secretaría de la Defensa Nacional no explicó en su comunicado la actividad que realizaba el helicóptero, por lo que trascendió que se dirigía a un mantenimiento preventivo y otra versión menciona que se encontraban en labores de adiestramiento.