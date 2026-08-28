Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, informó que el helicóptero en el que viajaba este viernes 28 de agosto, tuvo que realizar una maniobra de emergencia tras dirigirse a una gira de trabajo en Pantepec.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Ramírez, la maniobra de emergencia se tuvo que realizar debido al cruce de aves y condiciones de poca visibilidad durante el vuelo en helicóptero.

Ramírez Aguilar destacó la reacción de la tripulación y reconoció su destreza y profesionalismo para salvaguardar la integridad de quienes viajaban a bordo. Nadie resultó herido tras la maniobra.

Helicóptero de Eduardo Ramírez realiza maniobra de emergencia en Chiapas (Captura de pantalla)

Eduardo Ramírez reporta maniobra de emergencia durante traslado en helicóptero en Chiapas

A través de redes sociales, Eduardo Ramírez informó que se trasladaba hacia el municipio de Pantepec en helicóptero cuando el piloto tuvo que realizar una maniobra de emergencia por seguridad.

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, iba a bordo del helicóptero en compañía de integrantes de su gabinete de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana durante el percance.

Dado el cruce de aves y la poca visibilidad en la zona, los pilotos del helicóptero tuvieron que cambiar la dirección del vuelo, a fin de salvaguardar la vida de los pasajeros y no desatar una tragedia.

El gobernador de Chiapas aprovechó el incidente en helicóptero para reflexionar sobre la importancia de valorar la vida, señalando que el tiempo transcurre rápidamente, por lo que llamó a disfrutar cada momento.

“Nuestro paso por la vida es fugaz, avanza de manera vertiginosa y no nos damos cuenta de que el día a día se nos va segundo a segundo; se consume el mayor bien inmaterial que es el tiempo que pasamos en esta vida. Sean felices, abracen la vida con humor y mucho amor al prójimo”. Eduardo Ramírez