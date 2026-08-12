Un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) realizó un aterrizaje de emergencia en Jalisco durante la mañana de este miércoles 12 de agosto mientras participaba en operativo de seguridad.

A través de un breve comunicado, la Marina explicó que el helicóptero tuvo un desplome controlado, aunque hasta el momento no ha especificado cuál fue la causa que obligó el aterrizaje de emergencia.

Helicóptero de la Marina que aterrizó de emergencia participaba en operativo en Jalisco

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el helicóptero MI-17 de la Marina se encontraba realizando labores de vigilancia cerca de las 7:30 horas, en el área conocida como La Garita, en Jalisco.

Helicóptero de la Marina que aterrizó de emergencia participaba en operativo en Jalisco (Captura de pantalla)

La aeronave participaba en acciones de vigilancia y seguridad “con el fin de prevenir actividades ilícitas”, como parte del operativo que se desarrollaba en la zona, cuando tuvo que descender.

Ante diversas versiones sobre el desplome del helicóptero, la Secretaría de Marina descartó que éste hubiera sido derribado, pero aún no se ha informado por qué tuvo que aterrizar de emergencia.

Tras el incidente, se desplegaron acciones de atención para los tres integrantes de la Marina que resultaron heridos, quienes no presentaron lesiones de gravedad. No hubo pérdidas humanas.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el aterrizaje de emergencia del helicóptero MI-17 y esclarecer qué provocó la maniobra durante el operativo en Jalisco.