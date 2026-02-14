Claudia Sheinbaum envió un mensaje en sus redes sociales este sábado 14 de febrero en el marco del Día del Amor y la Amistad; “el amor vence al odio”, escribió la presidenta.

En su publicación en sus redes oficiales, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió una felicitación a toda la ciudadanía y condujo su mensaje en torno a una reflexión social.

Mensaje de Claudia Sheinbaum este 14 de febrero (Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum envía mensaje este 14 de febrero; “el amor vence al odio”, dijo

Este 14 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que “el amor vence al odio” y extendió una felicitación a todos los mexicanos por el Día del Amor y la Amistad.

“Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”. Mensaje de Claudia Sheinbaum en redes

El mensaje de Claudia Sheinbaum no solo mostró una visión personal de la presidenta sobre el amor, sino que aprovechó para vincularlo con un discurso político.

Claudia Sheinbaum destacó que el amor vence las calumnias, un mensaje que se ha seguido en su gobierno sobre la desinformación de los medios y los ataques infundados hacia la 4T.