Luego de que empresarios del sector energético en México advirtieran de un supuesto desabasto de gasolina en diversas entidades, Pemex lanzó un comunicado aclaratorio.

En dicho texto, Pemex niega que haya un desabasto de gasolina en México, asegurando que el suministro opera de manera regular en todo el país.

Pemex afirma que hay gasolina suficiente para abastecer a todo México

En su comunicado lanzado en redes sociales, Pemex niega rotundamente las versiones del desabasto de gasolina en México, que se han difundido en diversas partes.

Pemex menciona que cuenta con gasolina suficiente para abastecer a todos sus clientes en México, en relación a las advertencias de los empresarios.

Además, asegura que el suministro opera de manera regular, es decir que no ha habido una baja en la producción y distribución de gasolina en los últimos días, contrario a lo que indicaban los reportes.

Comunicado Pemex (Especial)

Además de los señalamientos de empresarios de distintas gasolineras, algunos usuarios en redes sociales también mencionaron que les había sido difícil encontrar combustible.

Las palabras de Pemex dan a entender que estas versiones son falsas; o bien, carecen de toda la información que las fundamente como supuestamente se había manejado.

Reportes indicaban que Pemex sufría de falta de gasolina en México

Fue en los últimos días de mayo cuando se comenzaron a difundir los reportes de falta de gasolina en México, incluso mencionando que las mismas terminales de Pemex estaban vacías.

Supuestamente, había una falta de gasolina en:

Jalisco

Aguascalientes

Zacatecas

Chihuahua

Nuevo León

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

La escasez de gasolina afectaba tanto a la mezcla Magna como a la Premium, derivado de una baja en el inventario en los tanques de Pemex.

De hecho, se mencionó que en Guadalajara había una gran cantidad de gasolineras que operaban de manera limitada o estaban cerradas por falta de combustible.

Llegando al punto de racionar el recurso a todos los clientes que lo solicitaban; de ahí que se mencionara la versión de la escasez.

Sin embargo, en palabras de Pemex, todo funciona de manera normal, por lo que las estaciones de distribución de dichas entidades deberían de operar sin problemas.