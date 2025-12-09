Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Omar Harfuch informó haber solicitado información sobre Paul Campo, ex agente de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Esto luego de darse a conocer que Paul Campo, está siendo acusado de lavar dinero y colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a un asociado.

“No tenemos mayor información”, dijo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México Omar Harfuch, de 43 años de edad, a un reportero que lo cuestionó sobre el tema.

Y enseguida informó que ya se está trabajando en el tema:

“Solicitamos información al Departamento de Justicia, a la Embajada de Estados Unidos en México. Al momento no tenemos información mas que lo que se ha dada a conocer” Omar Harfuch

Paul Campo es acusado de millonario lavado de dinero para el CJNG

El pasado viernes, la Corte del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación en contra de Paul Campo, ex agente de la DEA, a quien se le acusada de presunto lavado de dinero ligado al CJNG.

Paul Campo, ex agente de la DEA, desde 2016, fue sorprendido en una operación encubierta donde un agente judicial se hizo pasar por un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A través de reuniones, Paul Campo, de 61 años de edad, acordó con el supuesto miembro del CJNG, lavar dinero mediante la conversión de efectivo en criptomonedas y de inversiones en bienes raíces.

Éste lo haría con ayuda de su asociado Robert Sensi, de 75 años de edad, de Boca Ratón, Florida.

La dupla pretendía armar un esquema para lavar dinero, operación que no les era ajena ya que previamente, en tres ocasiones, lavaron para el cártel, 750 mil dólares (más de 13 millones de pesos).

Asimismo, conseguirían drones comerciales y armamento de grado militar para el grupo criminal, incluso distribuirían droga en Estados Unidos a cambio de quedarse con parte de las ganancias.

Al respecto, Paul Campo y Robert Sensi se declararon inocentes. Su primera audiencia ante un tribunal está fechada para el 19 de diciembre.