Paul Campo, ex agente de la DEA, ha sido señalado de tener vínculos con el CJNG y de lavar dinero para la organización criminal.

Autoridades de Estados Unidos acusan a Paul Campo de conspirar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para facilitar el tráfico de cocaína y asesorar sobre la producción de fentanilo.

¿Quién es Paul Campo? El exagente de la DEA y colaborador de la DEA

Paul Campo es un exagente de la Administración y Control de Drogas (DEA), originario de Oakton, Virginia.

El exagente de la DEA se jubiló de la institución en 2016 y posteriormente se dedicó a operar para el CJNG, a quienes les gestionaba la compra de armas y drones comerciales.

Paul Campo, ex agente de la DEA acusado de operar con el CJNG (Especial )

¿Qué edad tiene Paul Campo?

Paul Campo tiene 61 años de edad, pero se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Paul Campo?

Se desconoce si Paul Campo está casado.

¿Cuántos hijos tiene Paul Campo?

Se desconoce si Paul Campo tiene hijos.

¿Qué estudió Paul Campo?

No hay información sobre la preparación académica de Paul Campo.

¿En qué ha trabajado Paul Campo?

Paul Campo ingresó a la DEA en los noventas y se desempeñó como agente especial en Nueva York y se convirtió en jefe adjunto de la Oficina de Operaciones Financieras.

Tras 25 años de servicio, Paul Campo se retiró de la DEA en 2016 y manejaba una consultoría privada.

DEA (Especial)

Paul Campo es señalado de tener nexos con el CJNG

Autoridades de Estados Unidos acusan a Paul Campos de lavar dinero y realizar otras operaciones para el CJNG.

Estos señalamientos llevaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a solicitar más información sobre Paul Campo.

El viernes 5 de diciembre, la corte de Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos hizo una acusación en contra de Paul Campo por lavado de dinero.

Paul Campo fu descubierto durante una operación encubierta, donde un agente judicial se hizo pasar por integrante del CJNG.

El ex agente de la DEA y Robert Sensei pretendían armar un esquema para lavar; anteriormente habrían lavado 13 millones de pesos para este cártel.