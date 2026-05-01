Gracias a las estrategias de seguridad de Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí se colocó entre las entidades con menos casos de homicidios dolosos durante abril, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según el reporte, la entidad registró únicamente cuatro casos en este periodo, lo que representa una proporción mínima dentro del total de delitos de este tipo a nivel nacional.

San Luis Potosí destaca por baja incidencia de homicidios

De acuerdo con el informe, durante abril se contabilizaron mil 409 homicidios dolosos en todo México, siendo San Luis Potosí el tercer estado con menos números de casos.

SSPC reporta solo cuatro homicidios en abril en San Luis Potosí (cortesía)

Por encima se encuentran Baja California Sur y Durango, con un caso cada uno, mientras que Yucatán registró dos incidencias.

Las autoridades estatales destacaron que estos resultados reflejan una tendencia a la baja en los índices delictivos, particularmente en delitos de alto impacto como el homicidio.

SSPC reporta solo cuatro homicidios en abril en San Luis Potosí (cortesía)

La dependencia estatal señaló que estos avances están relacionados con la implementación de una estrategia de seguridad basada en coordinación interinstitucional, despliegue operativo y uso de inteligencia.

La SSPC reiteró que continuará fortaleciendo los operativos y la colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de mantener la tendencia positiva en materia de seguridad.

SSPC reporta solo cuatro homicidios en abril en San Luis Potosí (cortesía)

Con estos resultados, el gobierno de San Luis Potosí reafirma su compromiso de impulsar acciones que mantengan a la baja los índices delictivos y garantizar un estado tranquilo y seguro.