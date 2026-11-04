Bojun N fue detenido en CDMX (Ciudad de México), alcaldía Miguel Hidalgo, la tarde de este miércoles 4 de noviembre, señalado como presunto líder de una red y organización criminal.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la detención, en colaboración con las autoridades de CDMX.

Aunque no dio a conocer la organización criminal de la que Bojun N formaría parte, el Gabinete de Seguridad explicó que tiene presencia en la CDMX, Baja California y Quintana Roo.

Bojun es detenido en CDMX, acusado de liderar una red de lavado de dinero: Omar García Harfuch

Mediante redes sociales, Omar García Harfuch y dependencias del Gabinete de Seguridad dieron a conocer la detención de Bojun N “El Chino”, presunto líder de una red de lavado de dinero.

Detienen en CDMX a Bojun, presunto líder de red de lavado de dinero (Omar García Harfuch)

La detención de Bojun se dio como resultado de inteligencia e investigación, ya que se realizaron labores de vigilancia fija y seguimiento, para identificar su ubicación en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Tras conseguir datos de prueba suficientes y obtener una orden de cateo por parte de un juez de control, se llevó a cabo un operativo interinstitucional en el que participaron:

En el inmueble, presuntamente relacionado con el lavado de dinero, también aseguraron 43 millones 720 mil pesos, cifra integrada por 920 mil eran dólares, así como:

Teléfonos celulares

Documentación

Diversas credenciales migratorias

Dosis de droga

Báscula gramera

Máquina contadora de billetes

Relojes

Vehículos

Cartuchos

Detienen en CDMX a Bojun, presunto líder de red de lavado de dinero (Omar García Harfuch)

Detención de Bojun “El Chino”: lo que se sabe de la red de lavado de dinero en CDMX

Omar García Harfuch destacó a su vez que seguirán investigando la red de lavado de dinero operada por Bojun “El Chino”, al servicio de una organización criminal.

De momento, lo que adelantaron las autoridades es que la red de lavado de dinero operaba en CDMX, así como Tijuana en Baja California, y Cancún en el estado de Quintana Roo.

Asimismo, a la organización criminal se le relaciona con los delitos de extorsión y tráfico de personas, por lo que Omar García Harfuch aseveró que continuarán investigando su estructura delictiva.