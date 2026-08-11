Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) habla sobre la compra de mercancía robada a transportistas.

“La mercancía robada no es en todos los casos donde saben que es mercancía robada (...) hay casos que por decirlo así de buena fe, personas que compran mercancía robada sin saber” Omar García Harfuch, titular de SSPC

Desde la conferencia mañanera del pueblo del martes 11 de agosto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se abordaron los avances en la seguridad en las carreteras del país, entre ellos los de la mercancía robada.

Harfuch confirma detenciones por mercancía robada

Pese a que hay casos donde algunas personas desconocen el origen de la mercancía robada, Haruch señala que sí hay detenciones por este delito.

Tanto para los que ejecutan el robo de mercancías, así como para los consumidores que sí tienen el conocimiento de que un cargamento o producto fue robado.

Harfuch reconoce esfuerzo de la Guardia Nacional en la seguridad de las carreteras de México

Igualmente desde la conferencia mañanera del pueblo, Omar García Harfuch reconoció el trabajo que ha realizado la Guardia Nacional para la seguridad en las carreteras del país.

Además por todo lo que la Guardia Nacional ha asegurado como:

2 mil armas de fuego

Granadas

Artefactos explosivos

Toneladas de droga

“Ha sido un gran esfuerzo de la Guardia Nacional. No solo es en contra del robo a transporte (...) todo lo que la Guardia Nacional ha asegurado en carreteras más de 2 mil armas de fuego, granadas, artefactos explosivos, toneladas de droga” Omar García Harfuch, titular de SSPC

García Harfuch destacó también que la vigilancia que realiza la Guardia Nacional en las carreteras de México se incrementa día con día.

Guardia Nacional espera descenso de robo de mercancías en 2026

Adicionalmente, Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional, destacó durante esta misma conferencia matutina que esperan que este 2026 exista un descenso de hasta el 37 por ciento en el robo de autotransporte, en comparación a los 6 mil 263 incidentes reportados en 2025.

Aunque en lo que va del año se han concretado 2 mil 519 robos, el comandante de la Guardia Nacional destacó que existe una tendencia a la baja desde diciembre del año 2018 a 2025, por lo que esperan que en este año se mantenga de la misma manera.