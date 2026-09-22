Omar García Harfuch, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de ‘El Peli’, operador y generador de violencia de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

El secretario explicó que la detención de Jesús Antonio “N” alias ‘El Peli’ se logró tras un operativo en donde detuvieron a cuatro personas, entre ellos, este cabecilla de Los Chapitos.

Detienen a ‘El Peli’, operador de Los Chapitos en Sinaloa, informa Omar García Harfuch

Jesús Antonio “N” alias ‘El Peli’ fue detenido en un operativo en conjunto de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, SSPC, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia en Mazatlán, Sinaloa.

‘El Peli’ es acusado de ser presuntamente un generador de violencia y operador de Genaro Aarón “N” de la facción del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos, informó Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch informa la detención de El Peli de Los Chapitos. (@OHarfuch)

Entre los detalles que se conocen sobre el trabajo que hacía ‘El Peli’ estaba la coordinación logística, abastecimiento y los recursos para Los Chapitos que venían en múltiples actos delictivos como la venta de droga, y la privación de la libertad de personas.

Genaro Aarón “N” para quien operaba ‘El Peli’ es señalado de ser uno de los coordinadores de la célula de Los Chapitos, La Chamakiza, ubicados principalmente en Mazatlán.

Las acciones compartidas por Omar García Harfuch forman parte de la operación del gobierno federal en Mazatlán, detectado como uno de los focos principales de violencia en Sinaloa, cuyas cifras aumentaron a 36 homicidios dolosos en Julio, siendo el mes más violento.