Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Edgar Valeriano “N” alias “El Kamoni” el 23 de septiembre de 2026.

El secretario detalló que “El Kamoni” es conocido por ser jefe regional del Cártel de Tepalcatepec y contaba con una orden de aprehensión provisional en Estados Unidos.

Detienen a “El Kamoni”, jefe regional del Cártel de Tepalcatepec con operaciones en Michoacán

Fue el 23 de septiembre que “El Kamoni” fue detenido tras un trabajo en conjunto de la Interpol y trabajos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El Kamoni” es conocido por ser presunto jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, que tenía operaciones principalmente en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista en Michoacán, además de envíos a Estados Unidos.

El detenido es señalado por ser el productor y distribuidor de drogas sintéticas en los municipios mencionados. Además de extorsionar a empresarios del sector citrícola.

Omar García Harfuch informa la detención de "El Kamoni", líder regional del Cártel de Tepalcatepec.

Este también tenía una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por el que ofrecían 3 mdd a quien diera información sobre su paradero. Por este motivo “El Kamoni” podría ser enviado al país norteamericano en las próximas semanas.