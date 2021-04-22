México.- Fue detenido Édgar Valeriano, "El Kamoni", a quien se le relaciona con grupos de Autodefensa pero también con grupos criminales en Michoacán.

De acuerdo con lo informado en el espacio noticioso de Ciro Gómez Leyva, en Por la Mañana, al sujeto se le detuvo este lunes, junto con otros tres hombres, que portaban armas de grueso calibre.

Miriam Moreno destaca en su nota que “El Kamoni” fue arrestado luego de una manifestación y de haber bloqueado la carretera de Buenavista, en Tierra Caliente de Michoacán.

Se le acusa del asesinato de cuatro catequistas, de tomar la presidencia municipal y de haber encabezado actos vandálicos.

También amenazó de muerte a Hipólito Mora, entre algunos otros delitos.