Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Eliceo V N, alias “El Junior”, líder de una célula criminal ligada a Los Rusos, en Acapulco, Guerrero.

La detención de “El Junior” es la séptima de integrantes del grupo delictivo que atacó a personal de la SSPC en octubre de 2025.

En aquella ocasión se hacían operativos en Acapulco, Guerrero, para hacer detenciones como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Harfuch: “El Junior” está señalado de extorsión, homicidios y más

“El Junior” está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, Guerrero, homicidios y ataques contra transportistas.

Harfuch dijo que la detención fue gracias a trabajaos de inteligencia entre SSPC, Secretaría de Marina (Semar) y autoridades de Guerrero.

Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.

Harfuch reporta 7 detenciones y un abatimiento contra Los Rusos por ataque de 2025

Omar García Harfuch prometió que las agresiones contra sus compañeros no van a quedar impunes tras contabilizar siete detenciones y un abatimiento por el mencionado caso.

El secretario de Seguridad agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por su apoyo y respaldo para en la coordinación en acciones de seguridad en Guerrero.