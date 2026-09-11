Durante su paso por la conferencia de prensa del pueblo este viernes 11 de septiembre, Omar García Harfuch confirmó el cateo a una finca de Tecalitlán, Jalisco, misma que está relacionada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la acción realizada el pasado 10 de septiembre por el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía General de la República, se descubrió que el inmueble era utilizado para atender a integrantes heridos del CJNG, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

No obstante, negó que el lugar fuera un “hospital hechizo”.

“Más que un hospital, era a donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, dijo. Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Añadió que continúan con las investigaciones correspondientes y se llevan a cabo otras acciones derivadas de estos hechos.

CJNG usaba finca como “hospital”

Las Fiscalía de Jalisco inició la búsqueda de un joven, de 20 años, reportado como desaparecido en San Pedro Tlaquepaque, el pasado 21 de julio.

Como parte del protocolo se llevó a cabo un operativo terrestre, mismo que condujo a una finca que el CJNG utilizaba como espacio de resguardo para personas heridas, pero también para cometer otro tipo de delitos.

En el inmueble había ocho hombres que declararon haber sido privadas de su libertad, por lo que fueron liberados por las autoridades, entre ellos, el joven por el que inició la búsqueda y cuyo rastro se perdió luego de asistir una cita de trabajo.

Durante las acciones, se aseguraron medicamentos, drogas, material ortopédico y cartuchos útiles calibre 5.56 x 45.

Así como elementos policiaco detuvieron a sus captores, cinco hombres y una mujer, todos ellos fueron presentados ante la autoridad por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.