En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), fue detenido “Don Flaco” con fines de extradición a Estados Unidos, confirmó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

En un comunicado, el funcionario detalló que la captura de “Don Flaco”, cuyo nombre real es José Ángel “N”, ocurrió el martes 22 de septiembre por delitos relacionados con narcotráfico.

“Hoy fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de droga". Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

La detención de “Don Flaco” se realizó en coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR) con la SSPC y AIC, con intercambio de información del FBI y la DEA.

Harfuch confirma captura de “Don Flaco” con fines de extradición a Estados Unidos (Captura de pantalla )

José Ángel, alias “Don Flaco”, acusado de financiamiento y suministro químico del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con Omar García Harfuch, “Don Flaco” es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos.

Por esta misma razón, se informó que el hoy detenido fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

García Harfuch recordó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, con cooperación internacional y respeto a la ciudadanía.

“Con cooperación internacional, responsabilidad compartida y respeto irrestricto a nuestra soberanía cerramos el paso al dinero que financia a las organizaciones criminales que tanto daño hacen en México y en otros países”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

Harfuch confirma captura de “Don Flaco” con fines de extradición a Estados Unidos (Captura de pantalla )

¿Quién es “Don Flaco”, supuesta mano derecha de “El Mayo”?

Según reportó El Financiero, el detenido, nacido el 15 de agosto de 1987 en Culiacán, Sinaloa, es señalado como mano derecha de Ismael “El Mayo” Zambada.

Desde enero de 2023, el gobierno de Estados Unidos lo señaló como líder de una red con base en México dedicada a la compra de precursores químicos para traficar fentanilo y otras drogas sintéticas.

De acuerdo con ese documento, la organización mantiene operaciones en: