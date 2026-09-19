El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch destacó que como parte del reforzamiento de seguridad implementado en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, autoridades federales realizaron una acción operativa en la cual nueve personas fueron detenidas tras una agresión contra personal de seguridad.

De acuerdo con el reporte, durante el despliegue, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos con disparos de arma de fuego por civiles armados que se desplazaban en seis camionetas.

La agresión fue controlada y, como resultado del operativo, fueron detenidas nueve personas, quienes son señaladas presuntamente de estar vinculadas con una fracción del Cártel de Sinaloa.

Como parte del último reforzamiento de seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, implementado por el @GabSeguridadMX se realizó una acción operativa en la zona serrana del estado, en los límites con Durango.

Durante el despliegue, personal de @SEMAR_mx y @SSPCMexico fue… pic.twitter.com/BzVAJGugcY — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 19, 2026

Operativo en Sinaloa deja armas y explosivos asegurados

Durante las acciones en la zona serrana también fueron aseguradas 17 armas largas, entre ellas una ametralladora, además de 127 cargadores, 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

El despliegue forma parte del reforzamiento de seguridad implementado por autoridades federales en distintos puntos de Sinaloa, con atención particular en zonas donde operan grupos generadores de violencia.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch señaló que el reforzamiento continuará de manera permanente y coordinada, con el objetivo de detener a personas consideradas generadoras de violencia, reducir la capacidad operativa de grupos criminales y proteger a las familias sinaloenses.